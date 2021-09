Ha esetleg nem lenne ismerős Emma Raducanu neve, az nem teljesen véletlen. Aki követi a női teniszt, az nyilván tudja, hogy ez a Kanadában született - de brit állampolgárságú, 18 éves sportoló épp megnyerte a US Opent. Aki nem nézte az amerikai nyílt teniszversenyt, az nem tudhatja, hogy neki egy másik, szintén 18 éves versenyzővel kellett megküzdenie a győzelemért. A sportág kielemzésébe most nem mennénk bele (hisz már megtettük ebben a cikkben), a lényeg, hogy kész őrület ez az egész.

A hirtelen jött győzelemmel együtt egyből bebocsájtást nyert a kiváltságosok báljára, a MET-gálára. Ahogy a BBC Sport büszkén megosztotta a brit teniszezőről készült képeket, és az alábbi szöveget mellékelte a fotókhoz:

Emma Raducanu living her best life at the Met Gala