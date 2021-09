Maga Nagy István, Magyarország agrárminisztere vágott bele még tavasszal a projektbe. A miniszter a Facebook-oldalán osztotta meg követőivel, mi is zajlott az elmúlt hónapokban az Agrárminisztérium teraszán: mint kiderült, körtetermesztés.

Még tavasszal kerültek gyümölcsfák az Agrárminisztérium erkélyére. Az első termést pedig most szedhetjük le. Ez is bizonyítja, hogy Budapest belvárosában is lehet és érdemes balkongyümölcsöt termeszteni.