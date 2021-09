Talán senkinek sem kell bemutatni azt a videót, amiben Damu Roland kiakad, mert nem ő nyeri meg a Hal a tortánt. Teljesen kikel magából, fel-alá járkál a kertben, felrúgja a spanyol falat, fenyegetőzik, idegesen kiabál, hogy ő reggel óta marhát pucol, hogy 260 kilométert utaztak a cigányok, szóval, nehogy már olyan nyerjen, aki nem tud főzni. Meg amúgy mit szavazzon? Mit? Azt, hogy a pincér csinálja meg az étteremben?

Aki erős, az itt megáll, és képpel és hanggal is megnézi ezt az egészet!

Na, most a TikTok is felfedezte magának ezt a videót. És persze megvan az is, hogy simán az eredeti hangra eltátogják a jelenetet, de akadnak páran, akik tovább is fejlesztették a mémet.

Ezek a videók az egész kiakadást a lehető legegyszerűbben fogják meg. Egy alap szituáció, amin el tud durranni az ember agya, majd a főszereplő elkezd öltözködni, felvesz egy fehér nadrágot, fehér inget és egy fekete zakót, majd beáll egy pózba, és már jön is a videóba Bevágott Damu Roland.