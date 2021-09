Franciaországba utaztak a szerelmesek.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, augusztus 27-én az X-Faktor korábbi két mentora, Puskás Peti és Dallos Bogi örökre összekötötték az életüket. Korábban a közösségi oldalaikra feltöltött posztokból azt is megtudtuk, hogy fergeteges bulival és táncpárbajjal záródott a lakodalom, most pedig — alig három héttel később — a nászútra is sort kerítettek.

A friss házasok talán nem is találhattak volna hozzájuk jobban illő helyszínt, a franciaországi Disney Land egyértelműen zseniális választás volt, ugyanis itt töltik a mézes napokat,

melyet láthatóan mindketten nagyon élveznek. Bogi egyébként egy Minnie egeres fejpántot is beszerzett, melyet büszkén viselt minden képen.