Új csúcstartó van a szuperhősök között! Rekordösszegnek számító 3,6 millió dollárt, vagyis egymilliárd forintnál is többet fizetett valaki a Heritage aukciós ház szeptember 8-a és 12-e között tartott képregény–árverésén az Amazing Fantasy sorozat tizenötödik számáért, írja a Hollywood Reporter.

A Stan Lee és Steve Ditko által megalkotott sorozat 1961-ben indult a Marvel Comics kiadásában, még Amazing Adventures címmel. A kiadó a sorozat befejezése előtt, a 15. számmal változtatott címet. De nem csak ezért különleges a kiadás, hanem azért is, mert ebben tűnt fel először Peter Parker, vagyis Pókember. Stan Lee kísérleti szuperhősnek szánta a kamaszt, aki szakítva az addigi hagyományokkal, nem tapasztalt hős társaként, hanem önálló jótevőként tűnt fel. Pókember karaktere egyből hatalmas siker lett, a Marvel ezért indította el önálló szériáját 1963-ban The Amazing Spider-Man címen. Pókember sikere azóta is töretlen, a Marvel legnépszerűbb karakteréről van szó.

Az Amazing Fantasy 15. száma egyfajta Szent Grálnak számít a képregény-történelemben, melyet rajongói szavazást követően újra is nyomtak a 100 Greatest Marvels of All Time kiadványban. Az Amazing Fantasy „szinte új állapotú” tizenötös kötete 2004 januárjában 122 ezer dollártért kelt el, amely akkor rekordnak számított. Azóta felpörgött a képregénypiac, 2020 márciusában 795 ezer dollárért adtak el egy CGC 9,4-es értékkel bíró Amazing Fantasy tizenötös kötetet, de a csúcstartó idáig a Supermant bemutató Action Comics első, 1938-as kiadásának egy füzete volt, mely 3,25 millió dollárt ért idén egy gyűjtőnek privát tranzakció során.

A Pókembert bemutató kötetet 9,6-os állapotra értékelték a CGC (Certified Guaranty Company, egy független és pártatlan képregény-besorolási szolgáltatás) állapotbecslésén, mellyel egy lett azon négy kópia közül, melyekről tudnak, hogy újszerű állapotban fennmaradtak. A sorozat olyan kötetéről nem tudni, ami 9,8-as értékelést ért volna el a CGC-től.

Az Amazing Fantasy tizenhatodik számára egészen 1995-ig kellett várni, a Marvel szerkesztője ekkor látta úgy, hogy be kell foltozni a lyukakat a sztoriban, melyek Pókember bemutatása és első saját kalandja között maradtak. A történetet három szám kiadásával tette egésszé a Marvel.