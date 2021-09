Bár az igazat megvallva, pontosan ezt várta el tőle mindenki.

Billy Porter neve leginkább azután került be a köztudatba, miután 2019-ben egymás után kétszer is sokkolta a divat szerelmeseit, először az Oscar-gálán, ahol egy Christian Siriano által tervezett ruhakölteményben jelent meg, majd a Met-gálán, ahol mondhatni egy egyiptomi istenségként tarolta le a vörös szőnyeget.

Porter egyébként főszerepet játszik a Pose című sorozatban, és mint arról nemrégiben beszámoltunk, az Amazon Hamupipőkéjében is kiemelt szerepet kapott, mint Tündérkeresztanya. Pénteken a "The Elizabeth Taylor Ball to End AIDS" vörös szőnyegén tűnt fel egy szintén nem hétköznapi ruhában, melyet itt nézhet meg: