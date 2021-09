Hamarosan érkezik a mozikba a legújabb James Bond-film, a Nincs idő meghalni, a legendás kém legendás Aston Martin DB5-ös járgányát pedig már gyerekméretben is elkészítették.

A Little Car Company által gyártott Aston Martin DB5 replika egy éve mutatkozott be, a gyerekautót viszont az új film megjelenésének apropójából kémesítették. Az eredeti DB5 méreteinek nagyjából kétharmada az elektromos „játék”, ami egy feltöltéssel 120 kilométeres távot tud megtenni, a maximális sebessége 72 kilométer per óra, az autóban pedig a 007-es járgányának szinte minden extráját meg lehet találni. Van benne

változtatható rendszámtábla (a forgó táblát helyettesítő két LCD kijelző),

a középkonzolba épített mindenféle kütyük,

drifteléshez „csúszás mód”,

füstfüggöny (a kipufogó tényleg füstöt ereget),

és a fényszórók alól felbukkanó Gatling-géppuskák (jó, ezek szerencsére nem működnek rendeltetésszerűen, de pörögnek, hangot adnak és torkolattüzet színlelve villognak).

A limitált szériás DB5-ből összesen 125 készül, darabonkénti 90 ezer angol fontos, durván 37 millió forintos áron.

Attól függetlenül, hogy egy játékról van szó, az elektromos jármű egyébként elég nagy hozzá, hogy egy felnőtt is elférjen benne. Igaz, a beszálláshoz le kell venni a fából készült kormányt. Utcai forgalomba nem állítható a Little Car Company gyártmánya, de valószínűleg annak, aki ennyit költ egy autóra lesz egy olyan birtoka (akár saját hangárral, mint az a bemutató videón is látható), amin furikázhat vele gyerkőc.

A DB5 gyerekeknek szánt replikája egyébként annyira élethűre sikerült, hogy minden egyes vásárló belépést kap mellé az Aston Martin tulajdonosok klubjába az angol autógyártótól.