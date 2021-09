Hamarosan bemutatják a Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök őszödi beszédét feldolgozó, Elkxrtuk című filmet, amelynek plakátját most az exkormányfő kicsit átrajzolta.

Erős a marketing, biztos nincs olyan, akinek nem jött még szembe az októberben érkező Elkxrtuk című mozi plakátja. Gyurcsány Ferenc is láthatta már párszor, és úgy tűnik, kellőképp megihlette az alkotás, el is készítette rá a saját verzióját – vagy ha nem is ő maga, a megosztással mindenképp üdvözli a gyártó kreativitását.

2010 óta a mozikban. De már nem sokáig vetítik...

– kommentálta a széttrollkodott képet, amelyen Orbán Viktor, Mészáros Lőrinc, Rogán Antal, Tiborcz István és Semjén Zsolt szerepel.