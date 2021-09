Fotó: Matthew Lewis / Getty Images Hungary

Az ír ketrecharcos kezeiről el lehet mondani (amit a gimiben szoktak fenyegetőzve szajkózni a srácok a nagy folyosói bunyó előtt), hogy a bal a halál, a jobb pedig a koporsó. Több meccsen is bebizonyította már, hogy kemény ütései vannak. És nem csak a ringben, hanem a vörös szőnyegen is bármikor el tud sütni egy öklöst. McGregor olyan, hogy már nem is csak sportoló, hanem egy két lábon járó márka, aki még a vereségeivel is milliókat tud keresni.

A hírnév fenntartása miatt vannak ilyen-olyan "fellépései". Most is tiszteletét tette egy baseball meccsen, hogy elvégezze a kezdődobást. Ez olyan jól sikerült, hogy majdnem sikerült eltalálnia egy nézőt. Konkrétan izomból fölé dobta a labdát.

Ezek a kezek nem arra lettek teremtve, hogy labdákat dobáljanak vele, az már biztos, hisz legutóbb is láthattuk már, hogy milyen rosszul bánik a NFL-es labdával.