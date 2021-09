Sőt!

A premierdátum mellé kapott egy pofás kis címet is a sorozat harmadik része. A Legendás állatok és megfigyelésük volt az első rész, majd jött a Legendás állatok: Grindelwald bűntettei. Míg az első film még tudott valamennyire azonosulni a címmel, úgy a másik már kevésbé, hisz jelen esetben, akkor az van, hogy Grindelwald és/vagy annak bűntettei valamilyen viszonyrendszerben vannak a legendás állatokkal. A filmben pedig közük nem volt egymáshoz. A bűntettek nem állatok, de Grindelwald sem... Legendásnak mondjuk éppen legendás.

ÉS akkor most itt a harmadik film címe, ami

Legendás állatok: Dombledore titkai

(Eredeti címen: Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) Teljes képzavar, totális szemantikai zsákutca, minősíthetetlen nyelvészeti csőd ez, de mindegy, 2022 áprilisában meg lehet majd nézni a mozikban, hátha audiovizuálisan befogadhatóbb, mint jelentéstanilag. Az is kiderül majd, hogy MAds Mikkelsen jobb lesz-e, mint Johnny Depp.

(IMDb)