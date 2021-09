A ToyZone idén augusztusban megalkotta, hogy nézne ki a Netflix pár sikeres sorozata, ha azok a világhírű dán építőjátékból készültek volna. Ezen felbuzdulva a Diamond Lobby csapata most elkészített nyolc legendás Call of Duty multiplayer pályát, az egészet Lego kockákból felépítve.

A tervezéshez az ingyenesen elérhető Bricklink Studio 2.0 tervezőszoftvert használta a csapat, a pályák pontos visszaadásához pedig a 3D-s dizájner, Evghenii Loctev volt segítségükre. A Bricklinknek hála olyan építőelemekből készültek el a pályák virtuális Lego másolatai, melyek beszerezhetők, igaz közülük több elég ritka és drága darab. A Diamond Lobby tervezői azt is közölték, mekkora méretű lenne a Lego pálya, ha azt valaki meg akarná építeni a terveik szerint, és kiszámolták azt is, hogy ez körülbelül mennyibe kerülne.

Crash

Crash (Call of Duty 4: Modern Warfare) Fotó: Activision / Diamond Lobby

A Call of Duty 4: Modern Warfare-ban debütált, majd DLC-ként helyet kapott a Modern Warfare 2-ben, aztán újra megjelent a Modern Warfare: Remasteredben, a CoD: Mobile-ban és a 2019-es Modern Warfare-ban is. Megépítéséhez 1,11 × 1,46 × 0,3 méteres méretben 2167 kockára lenne szükség, ami nagyjából 405 ezer forintból lenne beszerezhető.

Castle

Castle (World at War) Fotó: YouTube / Diamond Lobby

A sorozat World at War című játékában tűnt fel ez a pálya, mely az idei Vanguardban visszatér. A közepes méretű Castle-hez 12873 építőelem kellene, hogy 1,56 × 2,02 × 0,64 méteres méretben elkészüljön. Többe kerülne, mint a Crash, kb. 756 ezer forintot kellene érte fizetni.

Terminal

Terminal (Modern Warfare 2) Fotó: Activision / Diamond Lobby

A No Russian küldetésnek helyszíne, az orosz repülőtér szolgált alapul a Modern Warfare 2-ben megismert Terminalhoz, mely a legdrágább Lego-építmény lenne. A 18043 darabból megépíthető pályát 1 millió 427 ezer forintba kerülne felhúzni Legóból. Az árat és a méreteket főleg a repülőgép tolja meg, 3,97 × 2,87 × 0,52 méteresre tudták építőkockákból megcsinálni a pályát, mely a MW2 után az MW3-ban, a Call of Duty Online-ban, az Infinite Warfare-ban és a CoD: Mobile-ban is feltűnt.

Rust

Rust (Modern Warfare 2) Fotó: Activision / Diamond Lobby

A listán egy Infinity Ward játékból származó pálya van még, a Rust, mely a Terminallal együtt az MW2-ben debütált. A Rust utána visszatért a CoD Online-ban, húsvéti tojásként az Advanced Warfare-ben, majd a 2019-es reboot Modern Warfare-ban és a CoD: Mobile-ban is. Legóból 546 ezer magyar forintért, 1811 darabból lehetne megépíteni 1,28 × 1,28 × 0,82 méteres méretben, mielőtt kihívunk valakit egy 1v1-re.

Firing Range

Firing Range (Black Ops) Fotó: Activision / Diamond Lobby

A maradék pályák mind a Treyarch játékaiból vannak, akárcsak a Castle. A Firing Range az első Black Ops-ban volt először játszható, később bekerült az Online-ba, a Mobile-ba és visszatért a Black Ops harmadik (kiegészítőként) és negyedik részében is. A kubai lőtér 5133 darabból lenne megépíthető, nagyjából 600 ezret kellene érte fizetni és 1,94 × 1,79 × 0,41 méteres területet foglalna el.

Nuketown

Nuketown (Black Ops) Fotó: Activision / Diamond Lobby

Ha csak a Lego szettet látnánk, azt is gondolhatnánk, hogy egy cuki kisvárosról van szó. A kaotikus pálya, amin először a Black Ops első részében lehetett játszani, azóta pedig minden_egyes_Treyarch_játékban_is (BO2, BO3, BO4, BO:CW és CoD Online, CoD: Mobile), építőkockákból 5953 darabból készülhetne el 1,54 × 1,35 × 0,67 méteres méretben 916 ezer forintból.

Slums

Slums (Black Ops 2) Fotó: Activision / Diamond Lobby

A kompetitív CoD egyik, ha nem a legjobb pályája a Black Ops 2-ből. A Lego változathoz 3456 kocka kellene, 1,92 méter széles, 1,3 méter hosszú és 0,53 méter magas lenne, az építőelemek beszerzése pedig 404 ezer forintból lenne megoldható. A Slums a BO2 után kiegészítő pályaként bekerült a BO3-ba, aztán a negyedik részbe, majd a Cold Warba is.

Raid

Raid (Black Ops 2) Fotó: Activision / Diamond Lobby

A Cold War legélvezhetőbb multiplayer pályája, amit eredetileg a Black Ops 2-be terveztek, majd Empire néven újratervezték a BO3-ban, és bekerült a BO4 Blackout módjába is, egész színes és nagy Legóból. A Raid 14152 darabból megépíthető, 1,76 × 2,19 × 0,42 méter nagy és 747 ezer dollárba kerülne megépíteni a valóságban.

Az biztos, hogy a dán játékgyártó nem fogja elkészíteni a Call of Duty készleteket, ugyanis a cég alapítóelvei között szerepel, hogy nem gyártanak harcászati eszközökről mintázott, illetve háborús tematikájú készleteket. Tavaly júliusban például ezért vonták vissza a Boeing V-22 Osprey konvertiplánról készült Technics szettet, mivel egy német szervezet petícióban jelezte, a Lego által mentőhelikopterként megjelenített eszközt valójában katonai céllal tervezték és hadászati céllal használják.

Más építőjáték-gyártókat a katonai témájú szettek nem zavarnak, a Mattel tulajdonában álló Mega Blocks kínálatában például van Call of Duty-s készlet is.