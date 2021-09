Premierdátumot azonban egyelőre még nem kaptunk.

A sorozat főszereplőjét, Emily Coopert alakító Lily Collins abszolút váratlanul lepte meg a sorozat rajongóit csütörtök délután, a színésznő ugyanis több fotót is megosztott Instagram-oldalán a Netflix sikersorozatának legújabb, még jelenleg is készülő második évadából.

Bár az első évadot sok kritika érte az egyszerűsége és a franciák túlsztereotipizált megjelenítése miatt, az Emily in Paris mégis milliók figyelmét tudta lekötni. A második évad pontosan ott folytatódik, ahol az első abbamaradt, a most megjelent fotók alapján pedig ismét izgalmas utazásban lesz része egyaránt a főszereplőnek és a nézőnek is.

Végre itt egy kis betekintés az Emily Párizsban második évadából! Hihetetlenül izgatott vagyok, hogy ilyen elképesztő stábbal dolgozhattam együtt. Alig várom, hogy lássátok, mi vár rátok. Addig is, puszi, puszi...

