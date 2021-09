A 26 éves énekesnő a modellszakmában is kipróbálta magát.

Fotó: Jacopo Raule / Getty Images Hungary

Adottságait tekintve talán nem is olyan meglepő, hogy a 26 éves énekesnőt idén végre felkérték a Versace egyik modelljének.

Nemcsak magassága (173 cm) ideális ehhez, hanem alakja és különleges vonásai is adottak ahhoz, hogy az éneklés mellett a kifutón is felvonuljon. Dua egyébként egy közeli barátnőjével együtt vonulhatott, hiszen a Versace egyik modellje volt Gigi Hadid is, aki az énekesnő kedvese, Anwar Hadid nővére.