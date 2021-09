A US Open idei nyerteséről, Emma Raducanuról korábban az Index is írt, ahogy Met-gálás megjelenéséről is.

A 18 éves brit lány győzelmével 127 helyet ugrott előre a teniszezők ranglistáján és igazi hírességgé vált.

Így bátran állíthatjuk, hogy egy igazi teheséggel állt szemben Katalin hercegné a pályán tegnap. Katalin korábban profi teniszező szeretett volna lenni, így adta magát a dolog, hogy kihívja egy meccsre az idei győztest.

A hercegné különösen jó formában van és láthatóan nagyon jól érezte magát a pályán.