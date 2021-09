A tizenharmadik születésnapját ünnepelte Franciska.

Mint arról nemrégiben az Index is beszámolt, szeptember elején Stohl András legidősebb lánya, Stohl Luca hivatalosan is összekötötte életét a kedvesével, aki még februárban jegyezte el őt, mindeközben pedig kisebbik lányából is igazi nő cseperedett.

Franciskát keveset látni a közösségi oldalakon, mely korából kiindulva abszolút érthető, édesapja azonban úgy érezte, egy közös fotót mindenképp meg kell osztania Instagram-oldalán.

Nagyon boldog 13. születésnapot Drága kislányom! Szeretlek!

— írta a műsorvezető a fotóhoz, melyen kislányát öleli.