Ahogy korábban megírtuk, Rod Stewart a napokban Magyarországra látogatott.

Fotó: Instagram

Feleségének posztja szerint egy titkos koncertet is adott Magyarországon az énekes, ami – miután nem volt előre meghirdetett fellépése – feltehetőleg egy magánrendezvényen zajlott, az is elképzelhető, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea pénteki esküvőjének sztárvendége volt, de erről biztosat persze nem állíthatunk. Ami bizonyos, ha valóban bookingolta valaki a produkcióját, az minimum 300 millióba került.

Rod Stewart és párja az ittlétüket kihasználva persze Budapesten is körbenézett, amelynek legizgalmasabb pillanatait az Insta-storyjukban tették közzé. Végre valahára most egy konkrét bejegyzés is érkezett: az énekes videón mutatta meg, mekkorát bulizott egy budapesti étteremben a személyzettel.