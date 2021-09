Mr. Goxx, a hörcsög idén júniusban kezdett kereskedni kriptovalutákkal, és mára – legalábbis százalékosan – jobban teljesít, mint a sztárbefektető Warren Buffett.

Fotó: Groxx capital / YouTube

Az egész egy viccnek indult, és lássuk be, most is az. A hörcsög gazdái, két német férfi kíváncsiak voltak arra, kedvencük jobban helyt áll-e a kriptovaluták csatamezején, mint a dörzsölt profik, ezért megépíttettek számára egy speciális ketrecet. Ennek futókerekével bök rá a rágcsáló az aznapi kriptovalutára, majd a két alagút közötti választással dönti el, hogy elad vagy vásárol.

Az algoritmus pedig végrehajtja a tranzakciót.

Mindezt a Twitchen lehet követni, és a Goxx Capital (amelynek neve az egykor szárnyaló, majd csődbe jutott japán bitcointőzsédre utal) saját Twitter-fiókkal és YouTube-csatornával is rendelkezik.

Mr. Goxx naponta csak 20 euróval játszhat, a kezdőtőkéje pedig 326 euró volt. Szeptember végére a nyilvánvalóan teljesen fogalmatlan hörcsög 19,41 százalékos pluszban állt – írja a Bild.