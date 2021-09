Még idén visszatér a mozikba (az amerikaiakba biztosan, magyar premierről egyelőre nincs infó) Paul Thomas Anderson, a The Master, a Vérző olaj, a Fantomszál, a Beépített hiba és a Boogie Nights rendezője. Új filmjének címe Licorice Pizza, melyhez közzétették az első előzetest.

Fotó: MGM/Universal Alana Haim és Cooper Hoffman a Licorice Pizza poszterén

A kedvcsináló alapján Tarantino Volt egyszer egy... Hollywoodjához hasonlóan központi szerepet kap majd a filmben Los Angeles, azon belül is a San Fernando-völgy, mely helyszínéül szolgált Anderson korábbi munkái közül a Boogie Nights, a Kótyagos szerelem és a Magnólia című filmeknek.

A Licorice Pizza középiskolás fiút alakító főszereplője a rendező egykori kedvenc színészének, Philip Seymour Hoffmannak fia, Cooper Hoffman, ez az első nagy szerepe. Női főszerepben a HAIM zenekar dobosa, Alana Haim debütál a vásznon, kettejük viszontagságos kapcsolatát követi majd a film a felnőtté válás útján. Mellettük olyan nevek szerepelnek még, mint Tom Waits, Sean Penn, Bradley Cooper, Benny Safdie és Maya Rudolph.

A filmben keverednek a valós és a fiktív karakterek, Bradley Cooper például Jon Peterst alakítja, aki Barbra Streisand fodrásza volt, mielőtt olyan filmek producere lett, mint a Batman (1989) vagy a Wild Wild West. Peters korábban felkerült az Index tíz legzsarnokabb hollywoodi főnökről szóló listájára.

Érdekesség, hogy Anderson korábban dolgozott együtt a HAIM-mal, a zenekar 2017-es Something to Tell You és a a 2020-as Women in Music Pt. III című albumaihoz is forgattak együtt klipeket. A Sumer Girl című dal videójához Anderson állítólag több oldalnyi párbeszédet is írt, ami végül nem került bele a klipbe, de az anyagot beledolgozták a Licorice Pizza szövegkönyvébe. Erről a zenekar énekes-gitárosa, Danielle Haim beszélt, aki egy pillanatra feltűnik húga, Alana mellett a film előzetesében is.