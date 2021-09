Kiderült ugyanis, hogy nem csak fürdetni, hanem néha megetetni is elfelejti a gyerekeit.

Mila Kunis a kedd esti The Ellen DeGeneres Show vendége lesz, ahol természetesen szóba került a nyár közepén kirobbant botrány is, miszerint ő, és szintén színész férje, Ashton Kutcher csak akkor fürdetik a gyerekeiket, ha már látható rajtuk a kosz — ez azonban még nem minden, később hozzátették, hogy ők maguk is csak ritkán vetik be magukat a zuhany alá.

A sokkoló nyilatkozat futótűzként terjedt az interneten, a hollywoodi sztárok, mint pl. Jake Gyllenhaal pedig sorra álltak be Kutcherék mögé, hogy bizony ők sem fürdenek minden nap. Persze volt egy ellentábor is, akik kikérték maguknak, hogy ők bizony egy nap akár többször is fürdenek, közéjük tartozott Dwayne "The Rock" Johnson is.

Mia elmondása szerint az emberek kiforgatták a szavaikat.

Mármint nyilvánvaló, hogy minden nap fürdök, de például nem mosom meg a hajam minden egyes alkalommal, egyáltalán nem érzem a szükségét

— kezdte a kétgyerekes anyuka.

Minden nap az a szándékom, hogy megfürdessem a gyerekeimet. Minden nap úgy ébredek, hogy 'Na! Ma megfürdetem a gyerekeimet' aztán jön a lefekvés, és rájövök, hogy még megetetni is elfelejtettem őket

— mesélte nevetve Kunis, majd bele is kezdett egy másik témába. Később Ellen emlékeztette rá, hogy nem biztos benne, hogy bármennyire is sikerült volna a színésznőnek tisztára mosnia magát, hiszen mostantól mindenki azon fog csámcsogni, hogy elfelejtette megetetni a gyerekeit — és igaza is lett.