Úgy tűnik, remek a hangulat az Álarcos énekes színfalai mögött.

Fotó: TikTok

Fluor Tomitól már megszoktuk, hogy imádja a tréfát, korábban rendszeresen szemléztük is az Instáját, hátha sikerül a posztjaival megnevettetni az olvasóinkat. A Wellhello énekese azonban nemrég engedélykötelessé tette a profilját, amit nem igazán értünk azoknál, akik reklámra is használják a felületet, de kénytelenek voltunk elfogadni a döntését.

Fluornak viszont van egy TikTok fiókja is, ahova ha nem is túl gyakran, de felkerülnek olyan videók, amelyeken lehet azért mulatni egyet. Ilyen az alábbi is, amelyen az látható, ahogy Nagy Ervin először behúz neki egyet, majd az RTL Klub aulájában lefejeli.

Néha kicsit összeveszünk a tippeken

– kommentálta Fluor a videót, amit természetesen poénból rögzítettek.