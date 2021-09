Ki gondolná, hogy egy külföldi ennyire bele tud habarodni a magyar fővárosba?

Bár a mai napon szinte minden felületen bele lehetett botlani abba a hírbe, hogy az amerikai edző állítólag Szabó Zsófinál töltött egy éjszakát, Shane Tusup láthatóan nem foglalkozik a bulvárhírekkel. Ugyan a legfrissebb posztjában a szerelem áll a középpontban, a bejegyzés szerint ez az érzés nála nem egy személyre, hanem egy városra, méghozzá Budapestre irányul.

Időről időre szerelmes leszek Budapestbe. Már egy ideje ez a város az otthonom, minél többet szeretnék belőle megtapasztalni, szóval egy kis metrózással városnéztem a kisföldalattin

– üzent egy fotóval talán épp annak a fotósnak, aki most is az autóját követi. Bárhol is áll a járgány, nem az edző parkol vele.