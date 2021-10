Lángok, hangrobbanás, minitűzijáték – H. P. Baxxter csapata megint kitett magáért.

A hamburgi elektronikus zenei formációt utoljára az EFOTT Fesztiválon láthatta a magyar közönség, de Budapestről sem feledkezett meg a csapat: szombat este pótolták a járvány miatt korábban elhalasztott koncertjüket. A Budapest Park már ismerős terep a Scooternek, a főváros legnagyob szabadtéri szórakozóhelyén H. P. Baxxterék gyakorlatilag évente színpadra állnak, ám ahogy az tegnap este is beigazolódott, a hazai közönség számára egyszerűen megunhatatlanok ezek a bulik.

A helyszín most is tömve volt, fiataloktól az idősebbekig mindenféle korosztályból érkeztek, hogy közösen ordítsák bele az éjszakába, hogy Fuck 2020! A God Save The Rave album járvány ihlette nótája tökéletes feszültséglevezető egy ilyen nehéz időszak után, persze a régebbi slágerek is ugyanakkorát ütöttek, mint például a klasszik How Much is The Fish, a Maria, a Fire, az Age of Love, az Endless Summer vagy a formáció karrierjének kezdőlökését megadó Hyper, Hyper.

H. P. Baxxter, Michael Simon és Sebastian Schilde láthatóan nagyon komfortosan érzi már magát a Parkban, bár a frontember eddig sem titkolta, mennyire szeretik Budapestet, ezt akkor is elmondta, amikor augusztusban villáminterjút adott az Indexnek. Jóllehet a szombat este egyébként Iron Maiden-pólóban feszítő Baxxter már nem mai gyerek, a bulit becsülettel végigugrálta, a Jumping All Over The World című számnál ráadásul a táncosokkal együtt tolta a dalhoz készült klipben látható koreográfiát.

A hangrobbanásokkal, lángokkal és a színpad széléről fellőtt minitűzijáték-rakétákkal felpörgetett produkció az első perctől hangulatba hozta a tömeget, és bár ezúttal csak 75 percet játszott a trió, egyáltalán nincs okunk panaszkodni.

