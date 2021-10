Victoria Beckham a vagyonát tekintve a világ összes, finomabbnál finomabb ételét megkóstolhatja a legexkluzívabb éttermekben, neki mégis egy furcsa ételkombináció a kedvence.

A River Café Table 4 podcastjában Ruth Rogersnek bevallotta, hogy ő az éttermek legrosszabb rémálma, mert annyira egyszerű az ízlése ételek terén.

Szeretem a teljes kiőrlésű pirítóst sóval. Ez az a szénhidrát, ami megnyugtat, és imádom a sót.

A 47 éves énekesnő és divattervező szigorú étrendet követ, amit különös ízlése miatt könnyebben be tud tartani, de még így is hihetetlenül fegyelmezett. Szokásait még jó barátja, Gordon Ramsay is méltatta:

Azt mondta, hogy még soha senkit nem látott ennyire fegyelmezetten étkezni.

Így nem lehet nehéz dolga David Beckhamnek, ha le akarja nyűgözni a feleségét, elég hozzá egy kis kenyér és egy csipet só.

(via: Indy100)