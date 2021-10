Nem sokkal este 6 óra előtt leállt a Facebook, az Instagram, a Messenger és a WhatsApp is. Felhasználók tömege jelentette a problémát a Downdetector oldalán – mint kiderült, globális problémáról van szó, a Facebook a Twitter-oldalán jelezte, hogy már dolgoznak a hiba elhárításán.

Az említett felületekkel ellentétben viszont a Twitter továbbra is problémamentesen működik, így a felhasználók azonnal meg is rohamozták. Persze a mémgyártók is rögtön megjelentek, már egy csomó vicces kép és videó is született az egyébként sokak számára igen nagy gondot okozó szituációból.

Észlelve a rohamot a Twitter máris üdvözölte az érkező tömeget (Helló, szó szerint mindenkinek!), amire az Instagram és a McDonald's is poénosan reagált, utóbbitól a Twitter 59,6 millió nuggetset rendelt a barátainak.

Fotó: Twitter

A gonoszkodó képek sorozata is megérkezett, mint ez:

Vagy ez:

For now....

A salute..

TWITTER ▄︻̷̿┻̿═━一 (Whatsapp, Facebook, Instagram, Messenger)

🙄🙄😒 pic.twitter.com/meOnlwIKP5 — INFINTE OUTPUT (@infinite_output) October 4, 2021

Íme egy újragondolt jelenet a Game of Thrones-ból:

Sportos poénból sincs hiány:

És persze a csajozós klasszik is át lett értelmezve:

A Mr.Bean-videó viszont mindent visz: