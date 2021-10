November 19-én mutatja be a Netflix a Tick, Tick... Boom! című musical filmváltozatát. A főszerepet a Csodálatos Pókember és a Fegyvertelen katona sztárja, Andrew Garfield játssza - adta hírül az IMDB.

A Tick, Tick ...Boom! mozis verzióját Lin-Manuel Miranda készítette el, aki szinte egymaga hozta össze Amerika egyik legsikeresebb Broadway musicaljét a Hamiltont. Legalábbis megírta, megrendezte, zenét komponált hozzá és eljátszotta a címszerepet.

A Tick, Tick... Boom! valós történeten alapul. Jonathan Larson amerikai zeneszerző (Rent) azonos című zenés darabját filmesítették meg. Larson szintén multitehetség: megírta a darabot, a szövegeket és a zenét is. Az önéletrajzi ihletésű történet egy fiatal zenészről szól, akinek legnagyobb álma, hogy műveit a Broadwayre vihesse. Élete kilátástalannak látszik, attól fél, sosem fog boldogulni. A filmet november 12-én mutatják be a mozik, és 19-től már Netflixen is láthatjuk.