A Mörk legújabb All Alone című számában a dél-londoni rapper és költő Brother Portrait hallható. Az alapvetően funk-soul-jazz vonalon mozgó zenekar világától bár elsőre távolinak tűnhet ez a vonal, de az All Alone című track lüktetése, mintha kifejezetten egy költői rapbetét után kiáltott volna.

A művésznév mögött rejlő Hadiru Mahdi teljes bizalmat és szabad kezet kapott a zenekartól és nagyon sajátos módon szőtte tovább a mondanivalóját.

Az All Alone a negyedik kislemez a novemberben megjelenő, második, In the Golden Hour című nagylemezről, amelyet a közönség november 5-én hallhat először a MüPában. Többek között az album felvételéről az index nemrég a zenekar frontemberével, Zentai Márkkal beszélgetett egy interjúban.