Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy anyuka, aki úgy érezte, egy egyedül töltött estén remek ötlet lenne, ha előkaparná fiókja mélyéről a lejárt szavatosságú barnítókrémjét, és azt felhasználná – ha már eddig nem volt hozzá bátorsága.

Ez az anyuka nem más, mint a Livingstonból származó Kerry McRobb, aki abban reménykedett, hogy sápadt bőrét aranyszínűvé varázsolhatja, a végeredmény azonban enyhén szólva is katasztrofális lett. Elmondása szerint korábban úgy nézett ki, mint Casper, a barátságos szellem,

most azonban már csak legjobb esetben is Fiona hercegnőhöz tudja hasonlítani magát a Shrek-mesefilmekből.

Fotó: Kennedy News and Media / Northfoto Így nézett ki a 20 éves anyuka a barnítókrémes beavatkozás előtt

McRobb ugyanis a kívánt aranybarna bőrszín helyett zöldes árnyalatot ért el, ami minden bizonnyal a krém lejárt szavatosságának volt köszönhető, illetve annak, hogy az az apró tény is elkerülte a figyelmét, hogy a kence a „Darker than Dark”, azaz a sötétnél is sötétebb elnevezést kapta.