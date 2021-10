Fotó: YouTube

Ahogy korábban az Index is megírta, hat év után új dallal tér vissza Adele. Az Easy on Me című nóta október 15-én érkezik, és a korábban megjelent beharangozó alapján már az is kiderült, hogy nagy valószínűséggel egy lassabb tempójú szerzeményról van szó.

Hogy ebben nem tévedtünk, azt maga az énekesnő erősítette meg, aki szombaton úgy döntött, élőben csekkol be az Instáján, noha ilyet még sosem csinált azelőtt. A követői azonnal el is halmozták egy csomó kérdéssel, melyek közül jó párat meg is válaszolt, majd úgy döntött, hogy mutat egy részletet az Easy on Me című dalból.

Egy feketeöves rajongó persze mindezt rögzíti ugye és közkinccsé téve azonnal feltölti a YouTube-ra. Most is ez történt, így ön is belehallgathat a visszatérést jelző szerzeménybe.