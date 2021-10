George Clooney legújabb filmjét, a The Tender Bart népszerűsíti, és az angliai premier alkalmából a BBC-nek adott interjút. Clooney, aki Joe Biden és a demokraták lelkes támogatója, ezúttal is megragadta az alkalmat, hogy politizálhasson egyet. Most nem Orbán Viktor került terítékre, hanem Donald Trump, akiről azt mondta, távozása után Amerika úgy nézett ki, mint egy bántalmazott gyermek.

Szerinte Joe Bidennek nem kell azzal foglalkoznia, hogy éppen zuhan a népszerűsége, mert Trumpnak is össze-vissza alakultak a mutatói.

Íme néhány a legerősebb kijelentések közül:

Trumpot mindenki (ő is) csak tökfejként emlegeti.

A volt amerikai elnök utálja és lenézi a saját szavazóit.

Trump világ életében csak a csajokat kergette, semmi más nem érdekli.

Clooney szerint Trump biztosan tényező marad még egy darabig, de szerinte a választóknak van annyi eszük, hogy ne válasszák meg újra. És neki is, hogy megmondóemberként ne szálljon be az amerikai politikába.