Az idei év mindenképpen a nagy visszatérést jelentheti Adele számára, aki hat év kihagyás után múlt pénteken új albumot jelentett be.

A rajongók már régóta várták, hogy a 33 éves énekesnő új dalokkal jelentkezzen, s bár eseménydús időszakot tudhat maga mögött – elvált gyermeke apjától, mintegy 45 kilót leadott, és újra rátalált a szerelem is –, arra is szánt időt, hogy az új lemezt felénekelje.

A visszatérés azonban lemondással is jár: hogy a hangszálait védje, arra kényszerült, hogy letegye az alkoholt. Az énekesnő azt mondja, ettől igen szomorú lett.

Az aperol spritz a kedvencem! Ám mivel a visszatérésemre készülők, nem ihatok. A karanténban többet ittam a kelleténél.

– ismerte be az Instagramon indított élő bejelentkezésben az énekesnő, akinek szavait a The Sun című brit napilap idézte. Adele egyébként arról is szót ejtett, hogy az alkoholmámor a szorongását csak még inkább felerősítette.