Pár napja már tudni lehet, hogy érkezik a franchise ötödik, egyszerűen csak "Sikoly"-ra keresztelt része, magyar idő szerint kedd délutánra pedig befutott az első előzetes is.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a klasszikus horrorfilm legújabb része több mint tíz év után repít minket vissza Woodsboroba, a mára már ikonikussá vált fiktív városba. A horrorszéria első részét 1996-ban mutatták be, a negyedik epizód pedig 2011-ben debütált, így valahol érhető, hogy a rajongók teljesen kiéhezettek voltak egy folytatásra.

Mint kiderült, a Matt Bettinelli-Opin és Tyler Gillett rendezésében készüli film egyszerre lesz folytatása és rebootja a 2015-ben agydaganatban elhunyt Wes Craven-féle Sikoly-filmeknek, hiszen több ismerős karakter is felbukkan az előzetesben, azonban természetesen új szereplőkkel is találkozhatunk. A szereplőgárdát erősíti a az ezúttal is Sidney Prescott bőrébe bújó Neve Campbell, valamint Courtney Cox, David Arquette, Dylan Minette (13 okom volt), Jenna Ortega (Te) és Melissa Barrera is.