Fotó: Facebook

Szijjártó Pétertől már megszoktuk a backstage-fotókat, de Orbán Viktor is posztolt már közös képet magyar zenésszel, sőt legutóbb Szentkirályi Aleandra is egy hazai ikonnal fotózkodott. Most Karácsony Gergely van soron: a főpolgármester nem akárkivel pózolt a kamerának, Patti Smith mellett áll a képen, aki ma este a Művészetek Palotájában koncertezik.

A People Have the Power című számot biztosan sokan hallották az utóbbi időben, akik bármelyik kampányeseményemre ellátogattak. A dal régóta az egyik kedvencem, hiszen arról szól, hogy végül is az emberek erején múlik minden, a hatalom igazából az övék

– kezdte a bejegyzésében a politikus.

Ma az a megtiszteltetés ért, hogy személyesen is találkozhattam Patti Smith-szel, a dal előadójával. Örülök, hogy Budapesten köszönthetjük, remélem, nem utoljára. Este koncertet fog adni, ahol biztos vagyok benne, hogy felejthetetlen élmény lesz közösen énekelni a People Have The Power-t.

Arról, hogy megérkezett Budapestre, maga Patti Smith is hírt adott az Instagram-oldalán.