A 34 éves modell idén júliusban adott életet első gyermekének, aki a Korányi Éva Róza nevet kapta.

Rendszeresen mesél az anyaságról, még egy vlogot is készített mindennapjairól Mihalik Enikő, amelyben kendőzetlenül beszámol a viszontagságokról is, így adva erőt a többi édesanyának. A modell és férje, Korányi Dávid kétlaki életet élnek, az Egyesült Államok és Magyarország között ingáznak – legutóbbi képeikből kiderül, hogy jelenleg New Yorkban tartózkodnak.

Itt készült egy nagyon kedves kép az újdonsült apukáról, amint egy babahordozóval sétál a kisbabájukkal.