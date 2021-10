Nagyot fordult a világ az elmúlt években a magyar Tokio Hotelként is emlegetett No Thanx zenekar egykori énekesével, Skrapits Erikkel.

A 2006-ban alakult tinirock együttes korábbi frontemberének mindennapjait a munka, a család és a hétvégi fellépések teszik ki, a zenélést ugyanis nem hagyta abba, rövidesen egy klipet is kiad. Néhány évvel ezelőtt az X-Faktorban is szerencsét próbált, melyre ma már nagy hibaként tekint. Jelenleg kézbesítőként dolgozik, de a postásmunka mellett vállalkozása is van.

Ausztriában dolgozom, postás vagyok. Amikor Budapesten éltem, akkor marketingvezető voltam. Aztán megnősültem, meg jöttek a gyerekek és úgy voltunk vele, hogy gyereket nevelni nem szeretnénk Pesten, így visszaköltöztünk Szentpéterfára. Ha itt élsz az osztrák határ mellett, adja magát a dolog, hogy Ausztriában mégiscsak jobb dolgozni. Egy csomó dolgot kipróbáltam. A munka soha számomra sem volt szégyen. Voltam McDonald's-ban, a DHL-nél, voltam Sparban. Most pont ezt csinálom és szeretem. A postásmunka mellet egy vállalkozásom is van, hétvégenként fellépések, szóval szeretek több lábon állni.

– magyarázta az ugytudjuk.hu-nak adott interjújában Skrapits, hozzátéve, még nem kézbesített olyannak levelet, aki felismerte volna.

Skrapits azt mondja, a régi zenekari tagokkal több mint tíz éve nem találkozott.