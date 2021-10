Ed Sheeran és a Colplay is új albumot ad ki hamarosan.

Valószínűleg saját albumának népszerűsítése miatt ugrott be Chris Martinék tegnap esti koncertjére az énekes, amit a londoni Shepherd's Bush Empire-ben tartottak.

A Coldplay frontembere épphogy belekezdett egyik legismertebb, Fix You című számukba, amikor váratlanul felbukkant Sheeran és átvette az éneklést. Ezután előadott még két saját dalt, a Shape Of You, valamint a Shivers című nótát a Coldplay kíséretében.

Nem csak Ed, hanem a Coldplay új lemeze isoktóberben jelenik meg, így rengeteg friss slágerre számíthatunk idén ősszel.

(Forrás: Rolling Stone)