A főszereplő azonban már nem Kevin lesz.

Sokáig csak pletykaként keringett az éterben, hogy hamarosan megérkezhet az egyik, ha nem a legnépszerűbb karácsonyi film újragondolása, most azonban befutott az első előzetes, és nem is igazán tudjuk, hogy mit gondoljunk.

Mint kiderült, az angolul Home Sweet Home Alone címet viselő film tulajdonképpen egy az egyben az 1990-ben debütált klasszikus újraalkotása lesz, az "egyetlen" változás az lesz, hogy a cselekmény 30 évvel később játszódik, így természetesen a főszereplő család tagjai is változnak.

Mindezek ellenére egy McCallister azért fel fog tűnni ebben az alkotásban is, méghozzá Kevin testvére, Buzz, akiből úgy néz ki, rendőr lett az elmúlt évek alatt. A szereplőgárdát olyan nevek erősítik mint Ellie Kemper, (The Office, The Unbreakable Kimmy Schmidt) Rob Delaney, (Catastrophe, Deadpool 2.) Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki valamint Chris Parnell.

A film kizárólag a Disney+ streamingfelületén fog debütálni november 12-én.