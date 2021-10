Palik László életében számtalan változás történt az idei évben.

Szakmai szinten is nagyot váltott, ugyanis három évad és 303 epizód után úgy döntött, hogy búcsúzik nem csak az Exatlontól, hanem a csatornától is. Az ügyességi és vetélkedőműsor magyar változata még 2019 januárjában indult el hazánkban, aminek első évadával tért vissza Palik a képernyőre, és azóta is ő volt a műsorvezetője.

Csodálatos sportembereket ismerhettem meg az elmúlt 3 évben. Látni és követni a harcukat egymással, sokszor önmagukkal, felemelő élmény volt minden egyes pillanatban.

— mondta Palik László a távozásakor.

Egy biztos, a következő Exatlon évad már egy másik TV2-s arccal tér vissza, de azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az utódja.