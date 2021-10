Ébredt már fel az éjszaka közepén, miközben olyasmin kezdett el pánikolni, ami reggelre teljesen értelmét veszítette? Persze, ezt mind csináljuk néha, de miért?

Mindenki megtapasztalta már azt a kellemetlenséget, amikor hajnali három körül felriad az ágyban, az agyát pedig elárasztják a negatív gondolatok, amiktől lehetetlennek tűnik szabadulni. A HullLive riportja szerint, minden szorongásunk felerősödik az éjszaka, emiatt pedig képtelenek vagyunk visszaaludni.

Greg Murray kutató, pszichológus szerint a választ a belső óránk adhatja meg.

A szakértő úgy véli, hogy a testünk hajnali 3-4 óra körül fordulóponthoz ér, elkezd emelkedni a testhő, fokozatosan kezdünk magunkhoz térni, a melatonin (az alvási ciklust irányító hormon) csúcsponthoz ér, ráadásul emelkedni kezd a kortizol (stresszhormon) szintje is.

Murray szerint éjszakánként többször is felébredhetünk, de ha kielégítő az alvásunk az adott éjszaka, akkor ezekre nem is emlékszünk már reggel. Azonban, ha ezekhez társul egy adag stressz, akkor jó eséllyel nagyon is tudtában leszünk annak, hogy ébren vagyunk.

Az igazság az, hogy az agyunk nem a megoldást keresi hajnali háromkor. Lehet, hogy azt hisszük, hogy megoldjuk a gondunkat azzal, hogy agyalunk rajta ilyenkor, de ez nem éppen az. Ez a probléma megoldásának gonosz ikertestvére: az aggódás

– mondja Murray, aki szerint ezekben az órákban sokkal inkább magunkra fókuszálunk, előjönnek a régmúltban elkövetett hibák, teret kap a megbánás és a bizonytalan jövőnk miatti aggódás is.

Nem meglepő, hogy a járvány befolyásolja az alvásunkat, szóval, ha felriad bárki hajnalok hajnalán, akkor ne ijedjen meg, mert nincs egyedül a dologgal a szakértő szerint.