A Wonder Woman sztárja még nyáron beszélt arról, hogy annak idején, a Zack Snydertől átvett Igazság Ligája pótforgatásain rendező Josh Whedon viselkedése vállalhatatlan volt, egy ponton pedig meg is fenyegette a színésznőt, hogy tönkre teszi a karrierjét, ha nem hajlandó azokat, a rendező által írt szövegeket, felmondani kamera előtt.

Whedon (az első két Bosszúállókat is ő rendezte a MARVEL-nek - a szerk.) magatartását az Igazság Ligája másik sztárja, a Cyborgot alakító Ray Fisher is többször kritizálta, aki Gadottól eltérően, sokkal nyíltabban megfogalamzta ellenérzéseit a rendezővel kapcsolatban.A közkedvelt színésznő nemrég interjút adott, ahol ismét szóba került az Igazság Ligájának kaotikus forgatása, ezúttal viszont nem rejtette véka alá, hogy mennyire sértette Whedon viselkedése az ő igazságérzetét, amit a Warner Bros. vezetőinek is jelzett akkoriban. Gadot nem tagadja, mennyire kellemetlen élmény volt az egész a számára, nem akarta elhinni, hogy így beszélnek vele.

"Ugyan ezt tettem volna, ha férfi lennék, na de ő is ugyan így viselkedett volna velem, ha az lennék? Fogalmam sincs. Talán sosem tudjuk meg. De az igazságérzetem elég erős. Sokkolt az, ahogy beszélt velem. De már mindegy, ez már a múlt.

" - fogalmazott Gal Gadot azElle Magazinnak.