Kirúgták az egyik neves gyorsétteremlánc azon dolgozóját, aki minősíthetetlen videókat készített magáról az étteremben.

Jumanee Way már csak egy rossz emlék az egyik legnagyobb gyorsétteremlánc, a Subway számára, ugyanis a férfit páros lábbal rúgták ki, miután kiderült, hogy nyers húst tesz a vécéülőkére, illetve

beleiszik a hűtőbe tárolt italokba, amiket aztán visszatesz a helyére, de előfordult olyan is, hogy rátaposott az ételre, mindezt videóra véve.

A közzé tett felvételek futótűzként terjedtek az Instagramon és a Redditen, ami egy idő után a Subway figyelmét is felkeltette.

Way egyébként nem volt rest becsmérelni munkahelyét is, amit szintén videóra vett, majd felrakta a netre.

A legtöbb ember, aki megnézte az ominózus felvételeket, nem igazán értette, hogy a férfi mégis miért csinál ilyeneket, akadt, akinek az emberiségbe vetett maradék hite is megingott miatta.

A Daily Mailnek egyébként megszólalt a történet „főhőse” is, aki elárulta, hogy azért csinál ilyen videókat, hogy ezekkel szerezzen pénzt magának a YouTube és egyéb közösségimédia felületeken.

Persze nem tagadja, aggódik azért, hogy büntetést kaphat, de mint mondta, minél nagyobb rizikót vállal, annál nagyobbat kaszálhat.



Azt hozzá kell tenni, hogy Way az Instagramján több videóban is azt bizonygatja, hogy ezek az akciói egytől egyig előre megjátszottak, amiket különböző felvételekkel is megpróbál alátámasztani.