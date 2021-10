Rick Astley "Never Gonna Give You Up" című dalának eléneklésével indította útjára az éghajlatváltozásra felhívó globális koncertsorozatát szombaton Greta Thunberg.



Fotó: Maja Hitij / Getty Images Hungary

A svéd klímaaktivista a Fridays for Future előadójával, Andreas Magnussonnal együtt lépett színpadra Stockholmban, hogy előadják a slágert.

Az esemény volt az első a 19 globális koncertből álló, Climate Live 2021 elnevezésű sorozatban, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet és nyomást gyakoroljon a világ vezetőire a novemberben Glasgowban megrendezésre kerülő COP26 globális klímakonferencia előtt.