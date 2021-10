Titokban tartotta terhességét rajongói előtt az End Of The F***ing World sztárja, Jessica Barden, aki már világra is hozta első gyermekét.

A brit színésznő Ausztráliában él már több hónapja, miközben a Netflixel közösen dolgozik egy új projekten, a Pieces Of Her című sorozaton, ami egy könyvadaptáció lesz.

Jessica azonban nemrég Instagramján bejelentette, hogy titokban teherbe esett, nemrég pedig életet is adott első gyermekének.

A 29 éves színésznő most egy régebbi fotót is megosztott magáról, amin megmutatta a terhespocakját.

"Ha nem reagáltam valakinek, vagy úgy éreztétek kerüllek bennetek, nos az azért volt, mert terhes volt "egész évben"

— írja a színésznő, aki egyúttal hozzátette, mennyire imád anyuka lenni.