"Egyenesen a jó öreg Magyarországról" - írja Instagram-oldalán Rob Zombie, aki idehaza forgatja legújabb horror-vígjátékát, a The Munsters-t, amiben a Universal Stúdió klasszikus szörnyei lesznek a főszereplők , amint épp közép-kelet-európai bevándorlókként igyekeznek majd beilleszkedni az Egyesült Államokban.

Fotó: CBS Photo Archive / Getty Images Hungary

Zombie most úgy gondolta, hogy úgyis a nyakunkon a Halloween, így megoszt néhány képet a forgatásról, amin a film főszereplőit, illetve az igen hangulatosra sikerült díszleteket is megtekinthetjük.

Egyébként a The Munsters főként az Addams Familyhez lehetne hasonlítani, már csak témáját tekintve is, ráadásul az eredeti sorozat, ami alapján Rob Zombie is dolgozik, a hatvanas évek végén több amerikai csatornán is futott Addamsékkel együtt.

