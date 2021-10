Idén ünnepli huszadik születésnapját a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb kultikus filmje, a Doktor Szöszi. Az évfordulóról nyáron a főszereplőt alakító Reese Witherspoon is megemlékezett.

Fotó: Velvet

Akkoriban ez volt az első olyan filmes alkotás, amelyben végre elvonatkoztattak a szőke nős viccektől, így Elle Woods bebizonyíthatta, hogy a platinaszőke haj nem jelent egyet azzal, hogy valaki buta.

A film első és második része sokak kedvencévé vált, így nem meglepő, hogy Broadway-musical változat is készült belőle. A darab New York, London és Bécs után most már Budapesten is látható lesz. Elle Woods szerepét - kettős szereposztásban - Szegő Adrienn és Pacskó Dóra alakítja, de az előadásban olyan színészek is feltűnnek majd, mint Janza Kata, Détár Enikő, Bálint Ádám és Nagy Balázs.

A darab Molnár László rendezésében készül, és 2022. január 14-én mutatják be először a BOK csarnokban.

