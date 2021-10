Tudta, hogy a mai napig működik a világ legelső weboldala, ami ráadásul borzalmasan egyszerűen néz ki, ellenben 30 éves is elmúlt?

A weboldal az élő példa arra, hogy mennyit fejlődött az internet az elmúlt évtizedek alatt.

Az oldal eredetileg a CERN-nél született meg (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) és egy NeXT számítógépen futtatták, de akár most is bárki hozzáférhet, elég csak IDE kattintani hozzá.

A weboldalt egyébként Sir Tim Berners alkotta 1991-ben, célja pedig az internet fejlesztése volt, az erről található információk pedig még most is ott vannak az oldalon.

(Forrás: The Sun)