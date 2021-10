Ötvennyolc éves lett a TV Maci, aki hivatalosan október 23-án ünnepli a születésnapját, ami nem az első tévés szereplése, hanem a medve karakterét kitaláló Bálint Ágnes születésnapja.

1963. április 15-i, Magyar Televízióban való bemutatkozása óta számos generáció nőtt fel a TV Macival, melynek alakja szimbolikussá vált, és gyerekek százezreinek jelezte az esti mese kezdetét, illetve a mesék végeztével a lefekvés idejét is.

Ettől a naptól fogva egy kis mackó is hallgatja az esti mesét!

– írták a 60-as évek elején a rádióújságban. A szerethető medve és az ő kis rituáléja a fogmosással, a lefekvéssel, a belőle áradó egyszerű bájjal elvarázsolta a gyerekeket, és gyorsan népszerűvé vált, lényegében a kora celebje lett. Ezt bizonyítja, hogy a magyar űrhajós, Farkas Bertalan a kozmoszba is magával vitte, ahol együtt mondták el az esti mesét a gyerekeknek 1980-ban. 1983-ig változatlan volt a TV Maci, ám ekkor megújították, de a frissítések sem ártottak a karakter népszerűségének. Ez másképp volt 1998-ban, amikor a köztévé levette a műsorról a Foky Ottó-féle 1982-es változatot, ám ez akkora felháborodást okozott a nézőknél, hogy fél év múlva visszakerült az m2-re. 2012-ben is volt egy próbálkozás, ekkor is igyekeztek modernizálni a karaktert, de ez sem tetszett az embereknek, így négy hónap után visszatért a megszokott mackó.