George Clooney nem hajlandó megengedi a feleségénk, hogy megnézze a legendásan rossz Batman és Robint, méghozzá jó oka van rá.

Amikor a gótikus horror-filmjeiről híres rendező, Tim Burton annak idején elhozta a mozikba a Denevérembert, még Michael Keaton bújt az ikonikus fekete jelmezbe, azonban később átvette tőle a stafétát a néhai Joel Schumacher, aki előbb Val Kilmert, később pedig George Clooneyt tette meg a címszereplőnek.

Egyik film rosszabbra sikerült, mint a másik, de a Batman és Robin különösen nagy gyűlöletnek van kitéve mind a mai napig, olyannyira, hogy Clooney nem is engedi megnézni azt feleségének. A Vészhelyzet jóképű dokiját is alakító Clooney elárulta, hogy azt szeretné, ha felesége továbbra is tisztelné, ezért nem engedi meg neki, hogy lássa a Denevérember életének ezen fejezetét.

Elég rossz, amikor a négyéves gyereked azt mondja, hogy 'ez mekkora szívás'. Meglehetősen fájdalmas tud lenni

— mondta Clooney, aki hozzá tette:

Egyetlen szuperhős-filmet csináltam, és annyira sikerült elbasznom, hogy a közelébe sem engedtek utána a díszletnek. A denevér-mellbimbó dologba meg bele se akarok menni.

