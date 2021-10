A DK elnöke poénra vesz minden támadást.

Ha valaki azt gondolná, Gyurcsány Ferencet bosszantja, hogy a kormánypártiak szerint minden ellenzéki megmozdulás mögött ő áll, vagy hogy az Elkxrtuk című film is azt sugallja, hogy a 2006-os eseményeket a háttérből mind ő irányította, az téved. A DK elnöke ebből is viccet csinál, most épp egy cicás képpel visszavágva.

Szombat este. Macska, háttérben meghúzódó Gyurcsány-szállal

– olvasható a megosztott fotó mellett, amelyen egy cicus látható, illetve az ablaküvegen a politikus tükörképe.