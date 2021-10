Sokak kedvenc fiúbandája nemcsak, hogy újra összeállt két évvel ezelőtt, de mindent meg is tesznek azért, hogy a közönségük odafigyeljen rájuk. Ennek fényében egy olyan műsort is leforgattak, melyben teljesen beégetik magukat, ebben pedig segítségükre lesz az One Directionből ismert Niall Horan, az internet önjelölt komédiása, Lili Singh, Pete Davidson, John Legend és még sokan mások is.

A vígjáték azt az egyetemes igazságot ünnepli, hogy senki sem kerülhet úgy a bőröd alá, mint a saját családod

– magyarázza a beharangozóban Nick Jonas.

Hogy pontosan mire is gondol, az kevesebb mint egy hónap múlva, november 23-án kiderül a Netflixen.