Már több mint öt éve, hogy örökre elment az Egyesült Királyság egyik leghíresebb, hatszoros Grammy-díjas zenésze, David Bowie.

Fotó: Theo Wargo / Getty Images Hungary

Bowie idén lenne 75 éves, ez alkalomból pedig két pop-up bolt is nyílik a tiszteletére, a születésnapja előtt pár nappal. Az egyik Londonban lesz, annak a háznak a közelében, ahol az 1972-ben kiadott, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars című albumának borítóján láthatjuk. Egy testvérüzlet is nyílik októberben, New Yorkban.

A boltok csak 2022 januárig lesznek nyitva, és a pólók és kiegészítők mellett limitált példányszámú lemezeket és emléktárgyakat árulnak majd.